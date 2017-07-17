"АвтоВАЗ" опроверг увольнение более 8 тысяч работников

В пресс-службе "АвтоВАЗа" опровергли увольнение более восьми тысяч работников. Сообщается, что компания, наоборот, возобновила приём сотрудников, оформив уже 150 рабочих.

— "АвтоВАЗ" впервые за последние годы начал приём персонала — 150 молодых рабочих были приняты на линию B0, 180 талантливых инженеров присоединятся до конца года к команде инжиниринга предприятия, — сообщили в пресс-службе компании.

Также в "АвтоВАЗе" подтвердили информацию о сокращении 740 человек, не занятых в основном производстве. При этом было отмечено, что на заводе реализуется пенсионная программа с корпоративными выплатами сотрудникам, принявшим решение уйти на пенсию, а также программа поддержки персонала, переходящего к другим работодателям.