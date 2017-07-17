Глава Минкавказа назвал туризм одним из приоритетов развития Чечни

В республике уже реализовано 33 инвестиционных проекта общей стоимостью 2,6 млрд рублей.

Развитие туризма является одним из ключевых приоритетов для развития Чеченской Республики. Об этом заявил на бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" в Грозном министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

— Сегодня очень важна сплочённость всей вертикали государственной машины. Нужно создать для инвестора привлекательные условия. Он должен понимать, что получает всю максимальную поддержку, — сказал министр. — Ключевой приоритет — сельское хозяйство, а также туризм.

Туризм Лев Кузнецов считает уникальной возможностью для вовлечения смежных отраслей экономики, создания рабочих мест. Важными в этом случае становятся малый и средний бизнес.

— Для нас это как раз те вызовы, которые стоят по вопросу безработицы, трудоустройства молодёжи, вовлечения её в интересные проекты. Туризм — это ещё и здоровье нации, не только отдых, но и вопрос оздоровления, профилактики. Это ответ на те вызовы, которые диктует время, — сказал глава министерства.

Глава Правительства Чечни Абубакар Эдельгериев призвал всех участников бизнес-сессии озвучить проблемы, которые сегодня стоят перед малым и средним бизнесом и предложить пути их решения.

— Только при тесном взаимодействии возможен социально — экономический рост. А это приоритетная задача во всех субъектах страны, — отметил он и поблагодарил руководство Минкавказа за внимание к республике. — Сегодня в республике созданы все условия для инвестора. Есть законодательная и нормативная база, которая гарантирует защиту его прав. Успешно реализуется крупные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, туризме.

Инвестиционные проекты

Говоря о развитии Чечни, и. о. министра экономического, территориального развития и торговли республики Руслан Букулов сообщил, что в ней уже завершились боле 30 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,6 млрд рублей.

— В республике сохраняется положительная динамика по привлечённым инвестициям. С начала 2017 года завершена реализация 33 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,6 млрд рублей, создано 395 рабочих мест. На стадии реализации находится 235 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 313 млрд рублей, планируется к созданию более 17,5 тыс. рабочих мест, — сообщил Букулов.

Курорт "Ведучи"

Глава Правительства Чечни Абубакар Эдельгериев поблагодарил организаторов первой бизнес-сессии в Грозном. Он назвал "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорацию развития Северного Кавказа" по сути первыми значимыми инвесторами, которые реализуют свои проекты в Чеченской Республике. Среди них всесезонный курорт "Ведучи", который планируется запустить в этом году. В рамках бизнес-форума был подписан договор займа общим объёмом 77 млн рублей между акционерным обществом "Корпорации развития Северного Кавказа" и обществом с ограниченной ответственностью "Энергия".

— Мы планируем запустить курорт в работу к концу года, и уже ближайшей зимой там можно будет кататься и учиться осваивать горные лыжи, — сказал гендиректор АО "Курорты Северного Кавказа" Олег Горчев.

— Государство обеспечивает строительство горнолыжной и инженерной инфраструктуры, поэтому мы ждём инвесторов, которые хотят развивать гостиничный и развлекательный бизнес на территории курорта "Ведучи". Как показывает наш опыт, турпоток достаточно стабильный, и можно просто просчитать доходность от гостиниц. Поэтому тот, кто первый войдёт в гостиничный бизнес, тот и получит основные дивиденды", — обратился он к представителям бизнес-сообщества ЧР.

Глава Чечни и министр посетили новосёлов и термальные источники

Помимо участия в бизнес-форуме Лев Кузнецов вместе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым посетили посёлок Ойсхара на востоке Чечни. В мае этого года здесь стартовал масштабный проект по реконструкции и строительству жилых домов и социальных объектов.

Местные чиновники рассказали Рамзану Кадырову и федеральному министру о ходе работ по расширению автодорог и возведению домов. Меньше чем за две недели на окраине Ойсхара возвели новый квартал для малообеспеченных жителей поселка — 30 домов со всеми условиями. Строители спешили к празднику разговения Ид аль-Фитр. Вместе с главой республики Кузнецов посетил новосёлов. Он оценил качество нового жилья и пообщался с переселенцами.

Также глава республики и Кузнецов посетили селение Мелчхи, где скоро появится огромный лечебно-оздоровительный комплекс. Здесь находятся термальные источники — температура воды доходит до 75 градусов. С недавних пор здесь всё облагорожено, построены небольшие домики, а во дворе — места отдыха для посетителей. Вдоль всего источника искусственные бассейны для самостоятельных процедур. Министр по делам Северного Кавказа высоко оценил возможности оздоровительной базы и отметил, что строительство здесь современного реабилитационного центра станет хорошим подспорьем в развитии медицины и экономики в регионе.