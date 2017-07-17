Не трезветь и гладить жирафа. Американка составила безумный список дел на лето

Девушка забыла листок в примерочной магазина Urban Outfitters. Его опубликовала пользовательница "Твиттера" Сара Сэмс с просьбой помочь найти автора.

Жительница американского города Питсбурга потеряла свой список летних дел в примерочной магазина одежды. В попытках разыскать автора перечня Сара Сэмс опубликовала его в "Твиттере", и за два дня запись набрала более 50 тысяч лайков.

My friends, friend found this in an Urban Outfitters dressing room... make this go viral pic.twitter.com/27u9s2jyfA — SS (@scorpiosars) 14 июля 2017 г.

В списке 41 пункт, среди которых есть многое: от "погладить жирафа" и "постоянно напиваться" до занятия сексом и посещения концерта. Судя по всему, на момент потери американке удалось выполнить немногое из перечня. Девушка успела загореть, снова замутить с Джекобом и украсить комнату. При этом она ещё не успела посмотреть на звёзды ночью, получить засос, отметить безумный день рождения и посмотреть сериал от "Нетфликса".

Опубликовавшая список Сара Сэмс предполагает, что его написала подросток, так как подобные желания и лексика свойственны школьницам. Также в перечне упоминаются летнее чтение, развратные фотографии в "Инстаграме" и продажа домашнего лимонада. Сам список написан от руки цветными фломастерами.

Как сообщает издание Complex, хозяйка листка с летними делами до сих пор так и не нашлась, но Сара не теряет надежды.