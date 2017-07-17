Роскомнадзор потребовал удалить пиратские версии "Игры престолов"

Как сообщает ведомство, в незаконном распространении новых серий было уличено 123 интернет-ресурса.

Роскомнадзор потребовал удалить пиратские версии сериала "Игра престолов" со 123 интернет-ресурсов, сообщает ведомство. Соответствующие обращения были направлены в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов.

В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи.

Сообщается, что в ведомство поступило десять определений Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав сериала "Игра престолов". С заявлением в суд обращалась компания "Амедиатека".

Напомним, сегодня на телеканале HBO стартовал предпоследний, седьмой сезон "Игры престолов" — самого популярного фантастического сериала последних лет. Картина создана по мотивам цикла романов "Песнь льда и огня" американского писателя Джорджа Мартина.