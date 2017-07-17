На Тайване женщина развелась с мужем, потому что он не отвечал на её сообщения

На судебное заседание мужчина также не явился, поэтому процедура была проведена без его участия.

Жительница города Синьчжу, что находится на Тайване, развелась с мужем из-за того, что он не отвечал на её сообщения в мессенджере Line. Об этом сообщает BBC News.

Женщина заявила, что супруг игнорирует её уже полгода. При этом сообщения он читает, но отвечать на них не считает нужным. Более того, он даже оставил без внимания информацию о том, что его возлюбленная попала в серьёзное ДТП. Через пару недель у мужчины всё-таки проснулась совесть и он написал жене, что кормит собаку и получает почту.

Требуя развода, женщина также заявила, что у супруга нет стабильной работы, и посетовала, что его родственники плохо относятся к ней.

— Сообщения в Line — это очень важное доказательство. Оно демонстрирует общее состояние брака, — сказала судья, которая рассматривала данное дело.

Отметим, что мужчина не явился на судебное заседание и не счёл нужным отвечать на полученные уведомления. В результате было решено оформить развод без его участия.