Стало известно, какая страна первой перейдёт на суперскоростной Интернет 5G

Речь идёт об одном из самых маленьких государств в мире с площадью всего 61 квадратный километр.

Южноевропейская республика Сан-Марино станет первым в мире государством, которое развернет сети 5G на всей своей территории уже к концу 2018 года. Об этом сообщает издание Il Sole 24 Ore.

Оператор связи TIM намерен использовать именно эту маленькую страну, со всех сторон окружённую Италией, в качестве тестовой площадки для отработки технологии. В компании отметили, что в Сан-Марино меньше нормативных ограничений на использование радиочастот, что расширяет возможности для разворачивания сетей 5G. Именно этот фактор стал определяющим для разработчиков системы.

Сан-Марино — одно из самых маленьких государств в мире. Его площадь составляет всего 61 квадратный километр.

Стоит отметить, что испытание технологий 5G активно проходят по всему миру, в том числе и в России. Но пионерами в этом деле считаются Китай и Южная Корея.