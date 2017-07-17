В Техасе женщина научила собаку кататься на лошади

Жительница города Берна, штат Техас, Кэтрин Рикман научила своего лабрадора ездить верхом на лошади. Для собаки даже изготовили специальное седло, в котором она довольно уверенно держится, сообщает портал "Дни.ру".
Ролики с животными хозяйка выложила на "Ютуб". За считаные дни видеозаписи набрали тысячи просмотров. В одном ролике лабрадор-ретривер Мейзи едет верхом на Бейли. Другое короткое видео демонстрирует, как собака выгуливает лошадь, держа поводья в зубах.
Сколько времени американка потратила на дрессировку, не сообщается.
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