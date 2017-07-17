В Техасе женщина научила собаку кататься на лошади

Для лабрадора даже изготовили специальные седло и костюм. Теперь пёс либо катается верхом, либо выгуливает лошадь Бейли по двору.

Жительница города Берна, штат Техас, Кэтрин Рикман научила своего лабрадора ездить верхом на лошади. Для собаки даже изготовили специальное седло, в котором она довольно уверенно держится, сообщает портал "Дни.ру".

Ролики с животными хозяйка выложила на "Ютуб". За считаные дни видеозаписи набрали тысячи просмотров. В одном ролике лабрадор-ретривер Мейзи едет верхом на Бейли. Другое короткое видео демонстрирует, как собака выгуливает лошадь, держа поводья в зубах.

Сколько времени американка потратила на дрессировку, не сообщается.