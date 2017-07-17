Учёные выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе

Сотрудники Даккского университета в Бангладеш и Университета Бат в Великобритании выявили закономерности, которые проявляются в отношениях возлюбленных.

Учёные из Индии и Великобритании выяснили, что на технику поцелуев влияют социальные стереотипы и особенности мозговой деятельности человека. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на журнал Nature.

Исследователи выяснили, что наклон головы при поцелуе зависит от того, какой рукой человек пишет. Правши обычно целуют партнёра, поворачивая голову вправо, а левши — влево. Но это применимо только к инициатору поцелуя, так как вторая сторона зачастую просто подстраивается под возлюбленного. Учёные пояснили, что это связано с латерализацией полушарий головного мозга.

Что касается социальных стереотипов, то жители европейских стран могут копировать проявления чувств из фильмов или примеров окружающей среды. Тогда как в Бангладеш поцелуи не демонстрируются в кинолентах или на публике.

Чаще всего инициаторами поцелуя становятся мужчины.

В исследовании приняли участие 48 супружеских пар.