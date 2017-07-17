Экс-супруг судьи из Краснодара: Свадьба дочери мне обошлась в 5 млн рублей

Бывший муж главы коллегии Краснодарского краевого суда Роберт Хахалев раскрыл сумму, которую он потратил на проведение свадьбы для своей дочери, передает ТАСС. По словам бизнесмена, торжество для 350 гостей с мини-концертом звезд российской эстрады обошлось ему не в 2 миллиона долларов, а в гораздо меньшую сумму.
— Стоимость мероприятия мне обошлась до пяти миллионов рублей, если обратиться ко всем тем структурам, где мы заказывали эту свадьбу, — цитирует агентство слова Хахалева.
Также бизнесмен рассказал, что Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе — его друзья детства, поэтому на свадьбе они присутствовали в качестве гостей.
Напомним, скандал вокруг одной кубанской свадьбы разгорелся после поста на странице столичного адвоката. Он заявил, что краснодарская судья справила свадьбу дочери за два миллиона долларов и с участием нескольких звёзд. При этом её задекларированный доход составляет около двух миллионов рублей в год.
- Популярные
- По времени