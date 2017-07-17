На въезде с Украины в Крым образовались огромные очереди

Граждане Украины простаивают часами в многокилометровых очередях, чтобы попасть в Крым. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по полуострову.

— В километровых очередях перед украинским КПВВ по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем. По сведениям опрашиваемых, в субботу из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска Чонгар в среднем составляло порядка 13 часов, — рассказали в ведомстве.

Особенно загруженными на этом участке были прошлые выходные. Границу перешли 25,5 тысячи человек. Российские пункты при этом работали в обычном порядке.

— Сбоев в работе не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось, — сказали в погрануправлении.