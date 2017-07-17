Минтранс разрешил полёты Georgian Airways в Москву

Министерство транспорта РФ подтвердило снятие ограничений на полёты грузинской авиакомпании Georgian Airways ("Грузинские авиалинии") в Россию. Ранее об отмене ограничений сообщали в самой компании.
Сообщается также, что ранее Грузия выполнила выдвинутые условия и согласовала полёты "Уральских авиалиний" из подмосковного аэропорта Жуковский в Тбилиси.
На днях Минтранс упразднил четыре еженедельных рейса "Грузинских авиалиний" в Москву. Это стало ответом министерства на отказ Тбилиси согласовать полёты "Уральских авиалиний" из Жуковского.
На сайте "Грузинских авиалиний" уже открыта продажа билетов на рейсы из Тбилиси в Москву.
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