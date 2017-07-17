Минтранс разрешил полёты Georgian Airways в Москву

Перед этим Грузия выполнила выдвинутые министерством условия и согласовала полёты "Уральских авиалиний" из подмосковного аэропорта Жуковский в Тбилиси.

Министерство транспорта РФ подтвердило снятие ограничений на полёты грузинской авиакомпании Georgian Airways ("Грузинские авиалинии") в Россию. Ранее об отмене ограничений сообщали в самой компании.

Сообщается также, что ранее Грузия выполнила выдвинутые условия и согласовала полёты "Уральских авиалиний" из подмосковного аэропорта Жуковский в Тбилиси.

На днях Минтранс упразднил четыре еженедельных рейса "Грузинских авиалиний" в Москву. Это стало ответом министерства на отказ Тбилиси согласовать полёты "Уральских авиалиний" из Жуковского.

На сайте "Грузинских авиалиний" уже открыта продажа билетов на рейсы из Тбилиси в Москву.