Роспотребнадзор: В московских водоёмах обнаружены личинки переносчиков малярии

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Роспотребнадзор: В московских водоёмах обнаружены личинки переносчиков малярии

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Из-за несоответствия качества воды в пляжном комплексе "Бич клаб" запрещено купаться.

В более 140 водоёмов Москвы были обнаружены личинки комаров, среди которых есть и переносчики малярии. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

— По результатам фенологических наблюдений на 142 водоёмах из обследованных 337 обнаружены личинки кровососущих комаров, в том числе переносчиков малярии, в связи с чем в оперативном порядке были проведены необходимые дезобработки, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент в эксплуатацию принято восемь столичных зон отдыха с купанием из 11. В Кировской и Строгинской поймах проблемы возникли из-за непредоставления необходимых документов, а в пляжном комплексе "Бич клаб" на время запретили купаться из-за несоответствия качества воды.

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