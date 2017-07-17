Роспотребнадзор: В московских водоёмах обнаружены личинки переносчиков малярии

Из-за несоответствия качества воды в пляжном комплексе "Бич клаб" запрещено купаться.

В более 140 водоёмов Москвы были обнаружены личинки комаров, среди которых есть и переносчики малярии. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

— По результатам фенологических наблюдений на 142 водоёмах из обследованных 337 обнаружены личинки кровососущих комаров, в том числе переносчиков малярии, в связи с чем в оперативном порядке были проведены необходимые дезобработки, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент в эксплуатацию принято восемь столичных зон отдыха с купанием из 11. В Кировской и Строгинской поймах проблемы возникли из-за непредоставления необходимых документов, а в пляжном комплексе "Бич клаб" на время запретили купаться из-за несоответствия качества воды.