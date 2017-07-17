В Турции на три месяца продлён режим чрезвычайного положения

В стране после попытки госпереворота действует запрет на митинги, силовики имеют более широкие права.

Турецкий парламент принял решение продлить ещё на три месяца режим чрезвычайного положения, действующий в стране с лета прошлого года, когда была предпринята попытка военного госпереворота.

Нынешний срок действия режима ЧП заканчивается 19 июля. Это продление будет уже четвёртым. В стране сейчас ограничено проведение митингов и других собраний, правоохранительные органы пользуются расширенными полномочиями.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что это "не мешает ни гражданам, ни иностранцам, ни представителям бизнеса".

Попытка переворота была предпринята высокопоставленными военными в июле прошлого года. После этого в стране были задержаны и отстранены от должности тысячи человек. Полномочия президента были расширены. Власти считают, что за организацией переворота стоит диссидент Фетхуллах Гюлен.