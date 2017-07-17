В результате обстрела ВСУ в Донецке погибла мирная жительница

Как стало известно Лайфу, ещё два человека получили травмы различной степени тяжести.

Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими силовиками посёлка Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых ведомствах.

— В посёлке Старомихайловка, по предварительным данным, под обстрелом погибла женщина по улице Жуковского, 2. Ещё два человека получили ранения. Также было зафиксировано попадание в один из жилых домов. Данные уточняются, — сказал собеседник.

Также сообщается, что ВСУ обстреливают Старомихайловку уже несколько часов. На данный момент уже было выпущено несколько десятков мин калибрами 82-мм и 120-мм. Также украинская сторона использует вооружение БМП и БТР, крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты и стрелковое оружие.