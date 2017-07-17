Верховный суд РФ признал законным запрет "Свидетелей Иеговы"

Требование Министерства юстиций ликвидировать организацию в России осталось без изменений.

Верховный суд РФ постановил, что решение признать российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией законное, а её деятельность на территории страны запрещена и подлежит ликвидации.

— Решение Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года, в котором удовлетворено требование Министерства юстиции Российской Федерации о ликвидации Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сообщается в постановлении апелляционной коллегии судебной инстанции.

Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о запрете в России организации "Свидетели Иеговы" 20 апреля 2017 года. После чего было принято решение конфисковать имущество организации в пользу государства.

Ранее зампредседателя руководящего комитета управленческого центра "Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский заявил, что если Верховный суд РФ отклонит аппеляцию, то следующая инстанция — Европейский суд.