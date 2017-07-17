В ФРГ мать поставила холодильник на сигнализацию, чтобы спрятать еду от сына

Поначалу отец решил, что в их дом ворвались грабители, и даже вызвал полицию. Но на деле "воришкой" оказался его собственный сын.

Тревожные звонки стали поступать в полицию города Ахена, Германия, сегодня днём. Звонивший заявил, что его сын и его друзья, пришедшие в гости, видели, как кто-то забрался в дом. Об этом сообщается в паблике полиции на "Фейсбуке".

— Они перелезли через забор, а затем ворвались в дом. Система сигнализации сработала, — рассказал мужчина стражам порядка. Полицейские незамедлительно выехали на место.

На месте выяснилось, что воры тут совершенно ни при чём. Оказывается, это мать мальчика установила сигнализацию на холодильник, чтобы умерить аппетит их сына — большого любителя поесть — и чтобы тот не мог добраться до лакомств. Но даже это не остановило молодого человека.

В отношении изобретательной семьи не будет предпринято никаких административных действий, заявили в полиции. Также полицейские воздержались от комментариев "как по поводу развития молодого человека, так и относительно смекалки матери".