В Афганистане невесту застрелили по дороге на свадьбу

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В Афганистане невесту застрелили по дороге на свадьбу

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В результате трагического инцидента травмы различной степени тяжести получили ещё четыре человека.

В Кабуле невеста погибла в результате перестрелки между свадебным кортежем и охранниками заместителя главы исполнительной власти Афганистана. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

По данным СМИ, инцидент произошёл сегодня ночью во время того, как жених и невеста ехали на свадьбу. Проезжая мимо дома влиятельного политика и второго заместителя главы исполнительной власти страны Мохаммада Мохакика, сопровождающие свадебную процессию вооружённые люди начали стрелять в воздух. Испугавшись, охранники политика открыли ответную стрельбу.

В результате инцидента погибла невеста, ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Местные полицейские уже арестовали четверых человек — двоих участников процессии и двоих охранников. Однако кто именно случайно застрелил девушку, пока не известно.

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