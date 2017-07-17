Британские букмекеры верят, что следующим Джеймсом Бондом может стать женщина

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Британские букмекеры верят, что следующим Джеймсом Бондом может стать женщина

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На снижение ставок повлияло то, что главного героя научно-фантастического сериала "Доктор Кто" впервые в истории сыграет женщина.

Ведущие букмекерские компании Великобритании снизили ставки на вероятность того, что новым следующим Джеймсом Бондом станет женщина. Как сообщает Reuters, на это повлияло решение руководства Би-би-си выбрать на роль главного героя известного фантастического сериала "Доктора Кто" актрису Джоди Уиттакер. Путешественника во времени в синей будке за всю полувековую историю шоу впервые сыграет женщина.

Компания William Hill снизила котировки на вероятность женщины-агента 007 с 20/1 до 12/1, а Ladbrokes — с 12/1 до 10/1.

Многие видят первым Бондом-женщиной звезду "Секретны материалов" и "Ганнибала" Джиллиан Андерсон.

Напомним, что главного шпиона Великобритании сыграли семь актёров. Последним костюм Бонда на себя примерил Дэниэл Крейг.

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