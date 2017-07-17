Пентагон: Аль-Багдади больше не принимает решений в ИГИЛ

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Пентагон: Аль-Багдади больше не принимает решений в ИГИЛ

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В Минобороны США настаивают, что главарь боевиков всё ещё жив, однако был отстранён от дел.

Лидер группировки ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади был отстранён от командования боевиками. Об этом сегодня сообщил представитель Минобороны США на брифинге в Пентагоне.

По сведениям американского оборонного ведомства, аль-Багдади всё ещё жив, но больше не участвует в принятии решений, передаёт портал "Утро.ру".

<p>Абу Бакр аль-Багдади. Фото: U.S Army</p>

Напомним, информацию о "живом" аль-Багдади продолжает распространять и разведка Ирака. По её данным, террорист номер один продолжает скрываться в Сирии, однако точно не в Ракке или её окрестностях. А представители курдских сил утверждают, что аль-Багдади жив и укрывается к югу от Ракки — на территориях, которые частично остаются под контролем боевиков.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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