Пентагон: Аль-Багдади больше не принимает решений в ИГИЛ

В Минобороны США настаивают, что главарь боевиков всё ещё жив, однако был отстранён от дел.

Лидер группировки ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади был отстранён от командования боевиками. Об этом сегодня сообщил представитель Минобороны США на брифинге в Пентагоне.

Pentagon: #ISIS ldr Baghdadi is "not involved in any day-to-day decision making" or part of the command or control "as far as we can tell." — Kristina Wong (@kristina_wong) 17 июля 2017 г.

По сведениям американского оборонного ведомства, аль-Багдади всё ещё жив, но больше не участвует в принятии решений, передаёт портал "Утро.ру".

Напомним, информацию о "живом" аль-Багдади продолжает распространять и разведка Ирака. По её данным, террорист номер один продолжает скрываться в Сирии, однако точно не в Ракке или её окрестностях. А представители курдских сил утверждают, что аль-Багдади жив и укрывается к югу от Ракки — на территориях, которые частично остаются под контролем боевиков.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.