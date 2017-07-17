Снайпер из батальона "Азов" рассказал, как Ляшко едва не сорвал штурм Мариуполя

В момент когда украинские силовики готовились скрытно атаковать блокпост ополченцев, лидер Радикальной партии выхватил громкоговоритель и закричал: "Сдавайтесь!"

Гражданин Швеции Микаэль Скилт, который в качестве наёмника воевал в украинском нацбатльоне "Азов", рассказал об участии депутата Верховной рады Олега Ляшко в штурме Мариуполя в 2014 году. По словам бывшего снайпера, одиозный нардеп едва не сорвал им всю операцию, когда за считаные мгновения до атаки закричал в мегафон: "Сдавайтесь!"

— До момента атаки оставались считаные минуты, всё почти готово, все ребята на взводе. И тут кто-то за нашими спинами как заорёт в громкоговоритель, я понял только одно слово — "сдавайтесь", — приводят слова наёмника украинские СМИ. — Я подумал: "***! Какой идиот это сделал?!" Потом мне сказали, что это орал Ляшко... Блокпост мы всё-таки захватили. Хотя самое плохое, что можно придумать на войне, — это сообщить врагу, когда ты его будешь атаковать.

Добавим, Микаэль Скилт был солдатом шведской армии. В 2014 году он приехал добровольцем в Киев, чтобы тренировать будущих боевиков националистического корпуса "Азов", а затем вместе с этим подразделением уехал воевать в Донбасс.