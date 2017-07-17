Группа Depeche Mode отменила концерт в Минске из-за болезни музыканта

Кто именно из членов коллектива заболел — не сообщается. Музыканты пообещали, что шоу будет перенесено на более позднее время.

Британская поп-рок-группа Depeche Mode отменила концерт в Минске 17 июля из-за болезни одного из членов коллектива. Об этом группа сообщила на своей официальной странице в "Фейсбуке".

— Мы с сожалением объявляем, что из-за болезни члена группы Depeche Mode не смогут выступить сегодня в Минске, Белоруссия. Сейчас мы рассматриваем варианты переноса этого шоу, — говорится в сообщении.

Кто именно из членов коллектива заболел — не сообщается. Рокеры пообещали объявить новую дату выступления на следующей неделе и попросили фанатов сохранять билеты.

Британская рок-группа находится в мировом туре с новым альбомом Spirit ("Спирит"). В четверг музыканты отыграли в Санкт-Петербурге, а в субботу дали концерт в Москве.