Пенсионерку растерзала собака под Тулой

Под Тулой бойцовая собака прогрызла руку пенсионерке. Об этом сообщает паблик Mash.
62-летняя Светлана Тимерсенкова пошла к соседке-инвалиду, чтобы помочь снять показания счётчиков. Женщина случайно выпустила бойцового пса. Стаффордширский терьер почти сгрыз пенсионерке руку.
Светлану срочно доставили в больницу, где провели операцию.
Хозяйкой пса оказалась дочь соседки-инвалида. Узнав о произошедшем, она увезла собаку в Москву.
Семья пострадавшей обратилась к адвокату, чтобы привлечь хозяев терьера к ответственности.
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