Пенсионерку растерзала собака под Тулой

Семья пострадавшей обратилась к адвокату и собирается подавать в суд на хозяйку пса.

Под Тулой бойцовая собака прогрызла руку пенсионерке. Об этом сообщает паблик Mash.

62-летняя Светлана Тимерсенкова пошла к соседке-инвалиду, чтобы помочь снять показания счётчиков. Женщина случайно выпустила бойцового пса. Стаффордширский терьер почти сгрыз пенсионерке руку.

Светлану срочно доставили в больницу, где провели операцию.

Хозяйкой пса оказалась дочь соседки-инвалида. Узнав о произошедшем, она увезла собаку в Москву.

Семья пострадавшей обратилась к адвокату, чтобы привлечь хозяев терьера к ответственности.