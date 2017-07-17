Зомби, эльф и джин. Apple представила новые эмодзи

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Зомби, эльф и джин. Apple представила новые эмодзи

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Эти и многие другие смайлики должны стать доступными для пользователей iOS уже в этом году.

Компания Apple продемонстрировала пользователям новые эмодзи на официальном сайте в честь Всемирного дня эмодзи. Среди них — иконки джина, кокоса, сэндвича, зомби и даже эльфа.

В частности, вскоре на смартфонах компании появятся значки, изображающие кормящую мать, женщину в хиджабе и человека, занимающегося йогой.

Они должны появиться на смартфонах Apple уже в этом году.

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