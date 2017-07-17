Зомби, эльф и джин. Apple представила новые эмодзи

Компания Apple продемонстрировала пользователям новые эмодзи на официальном сайте в честь Всемирного дня эмодзи. Среди них — иконки джина, кокоса, сэндвича, зомби и даже эльфа.
Happy #WorldEmojiDay! We’ve got some new ones to show you, coming later this year! https://t.co/xBR9ZJ7l4g pic.twitter.com/fhDrr4J5KG— Tim Cook (@tim_cook) 17 июля 2017 г.
В частности, вскоре на смартфонах компании появятся значки, изображающие кормящую мать, женщину в хиджабе и человека, занимающегося йогой.
Они должны появиться на смартфонах Apple уже в этом году.
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