Зомби, эльф и джин. Apple представила новые эмодзи

Эти и многие другие смайлики должны стать доступными для пользователей iOS уже в этом году.

Компания Apple продемонстрировала пользователям новые эмодзи на официальном сайте в честь Всемирного дня эмодзи. Среди них — иконки джина, кокоса, сэндвича, зомби и даже эльфа. Happy #WorldEmojiDay! We’ve got some new ones to show you, coming later this year! https://t.co/xBR9ZJ7l4g pic.twitter.com/fhDrr4J5KG — Tim Cook (@tim_cook) 17 июля 2017 г. В частности, вскоре на смартфонах компании появятся значки, изображающие кормящую мать, женщину в хиджабе и человека, занимающегося йогой. Они должны появиться на смартфонах Apple уже в этом году.