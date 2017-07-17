В США сайт для супружеских измен выплатит посетителям 11 млн за утечку данных

Читайте также

В США сайт для супружеских измен выплатит посетителям 11 млн за утечку данных

2

Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Американский сайт для супружеских измен Ashley Madison после взлома и утечки данных посетителей намерен выплатить клиентам в США более 11 миллионов долларов. Об этом сообщает Guardian.

Скандальная утечка произошла в августе 2015 года. Хакеры разместили в открытом доступе данные посетителей, и обнаружилось, что более 15 тысяч из них регистрировались с военных и правительственных серверов.

Сообщалось, что смерть двух человек в Торонто могла быть связана с утечкой данных — они могли покончить с собой по этой причине.

Решение о компенсациях было принято компанией — администратором ресурса после ряда гражданских исков.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!