В США сайт для супружеских измен выплатит посетителям 11 млн за утечку данных

Американский сайт для супружеских измен Ashley Madison после взлома и утечки данных посетителей намерен выплатить клиентам в США более 11 миллионов долларов. Об этом сообщает Guardian.

Скандальная утечка произошла в августе 2015 года. Хакеры разместили в открытом доступе данные посетителей, и обнаружилось, что более 15 тысяч из них регистрировались с военных и правительственных серверов.

Сообщалось, что смерть двух человек в Торонто могла быть связана с утечкой данных — они могли покончить с собой по этой причине.

Решение о компенсациях было принято компанией — администратором ресурса после ряда гражданских исков.