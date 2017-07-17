Посольство Украины перепутало количество погибших в катастрофе MH17

Вместо 298 человек, ставших жертвами крушения малайзийского Boeing-777, дипломаты упомянули 289 погибших.

Посольство Украины в Аргентине перепутало количество жертв катастрофы с малайзийским Boeing-777. Опечатка обнаружилась на фотографии в память о погибших, размещённой в "твиттере" дипмиссии.

В трагедии, которая произошла на юго-востоке Украины в июле 2014 года, погибло 298 человек. Но на фото украинского посольства значится другая цифра — 289 жертв.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над ДНР. В авиакатастрофе погибли все находившиеся на борту люди. Большинство из них — это граждане Нидерландов, а также Австралии и Малайзии.