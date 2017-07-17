Минпромторг выступил против запрета на продажу алкоголя по выходным

Ведомство опасается, что такое ограничение приведёт к росту самогоноварения в стране.

Министерство промышленности и торговли считает, что ограничение продажи алкоголя в выходные дни может оказать негативные последствия, в том числе привести к росту самогоноварения. Об этом журналистам заявил замминистра Виктор Евтухов.

Также Евтухов опасается, что многим гражданам придётся прибегать к покупке нелегального алкоголя или суррогатов.

Ранее сообщалось, что Минздрав обдумывает возможность запрета на продажу алкоголя в выходные дни — такой пункт может пополнить Стратегию формирования здорового образа жизни населения.