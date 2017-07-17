И драников не поест. Солист Depeche Mode госпитализирован в Минске с отравлением

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И драников не поест. Солист Depeche Mode госпитализирован в Минске с отравлением

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Солист британской группы Depeche Mode Дэйв Гaан. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Ранее сообщалось об отмене сегодняшнего концерта "депешей" в белорусской столице из-за "болезни одного из членов группы".

Лидер Depeche Mode Дейв Гаан доставлен в одну из больниц Минска с кишечным расстройством. Ранее британцы заявляли об отмене сегодняшнего шоу в белорусской столице из-за "болезни одного из членов группы". Организаторы же рассказали, что болезнь подкосила именно фронтмена "депешей".

Музыканты и организаторы шоу пообещали также перенести выступление. Новую дату должны объявить уже на следующей неделе.

Купившим билеты рекомендуют их сохранять, в том числе чтобы иметь возможность их сдать, если шоу не будет перенесено.

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