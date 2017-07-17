В Миннесоте в аварию попал автомобиль Tesla, которым управлял автопилот

Машина, в которой ехали сразу пять человек, по ходу движения начала произвольно набирать скорость и улетела с трассы вместе с седоками.

Пять человек пострадали в аварии, в которую попал автомобиль производства компании Tesla. Машина с пятью пассажирами двигалась в режиме автопилота, однако внезапно самостоятельно набрала скорость и вылетела за пределы трассы, сообщает Star Tribune.

После этого Tesla въехала в болото, которое располагается рядом с дорогой, и перевернулась. Все пять человек, которые ехали в ней, получили травмы. Полиция намерена провести расследование ЧП.

Руководство компании Tesla сразу же распространило сообщение, в котором скептически отнеслось к словам человека, ехавшего на переднем сиденье автомобиля. Менеджмент утверждает, что "нет причин считать, будто в этом ДТП некорректно сработала функция автопилота".