В ЦБ взволнованы ситуацией вокруг Ассоциации российских банков

Регулятор следит за происходящим, однако отказывается от комментариев и не намерен вмешиваться.

В Банке России с волнением следят за развитием ситуации вокруг Ассоциации российских банков. Однако регулятор не планирует вмешиваться в спор между финансовыми организациями и этим объединением. Об этом сказал зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

— Банк России с волнением наблюдает за развитием этого конфликта и переживает за его результат. Тем не менее такой регулятор, как Центральный банк, не являясь членом ни одной из ассоциаций, по определению не должен вмешиваться в такие жаркие дискуссии между банками и руководством ассоциаций, — приводит его слова "Россия 24".

Поздышев заявил также, что в этом случае какие-либо комментарии будут некорректны.

Напомним, сегодня восемь крупнейших банков России (среди которых Сбербанк, ВТБ 24, "Альфа-банк") заявили о решении покинуть АРБ. Они отметили снижение эффективности ассоциации, связав это с неэффективностью руководства. Председатель АРБ на это сказал, что уйти по первому требованию не может — решение должно быть принято согласно процедуре.