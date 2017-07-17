Суд обязал Трампа обнародовать список посетителей поместья во Флориде

Теперь общественники намерены добиться того, чтобы администрация президента раскрыла список посетителей Белого дома.

Президент США Дональд Трамп должен раскрыть список людей, которые посетили его поместье Мар-а-Лаго во Флориде с января этого года. Такое решение, как сообщает телеканал NBC News, вынес суд по южному округу штата Нью-Йорк.

Трамп неоднократно принимал в своём поместье высокопоставленных гостей, среди которых были, например, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Однако имена многих посетителей от общественности скрываются.

С учётом того, что после инаугурации Трампа вступительные взносы в его клуб Мар-а-Лаго удвоились и достигли 200 тысяч долларов, у журналистов и общественников родился вполне резонный вопрос: кто способен заплатить такие деньги, чтобы получить доступ к президенту.

— Общественность заслуживает того, чтобы узнать, кто придёт на встречу с президентом и его окружением, — заявил исполнительный директор движения CREW Ноа Броубиндер, который стал инициатором иска. — Мы рады, что теперь эта информация станет общедоступной.

Теперь активисты намерены добиться того, чтобы администрация Трампа раскрыла и список посетителей Белого дома. В апреле команда президента уже дала понять, что не собирается добровольно делать это.

Аналогичные проблемы у движения CREW были и с предыдущей президентской администрацией, однако в 2009 году также через суд оно добилось того, чтобы Обама обнародовал список посетителей Белого дома.