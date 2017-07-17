Крышкой гроба по голове. Украинец рассказал, как в ВСУ доставляют "груз 200"

По его словам, по пути на Киев из Одессы он заметил старый "москвич", в котором гроб с телом солдата военнослужащие везли 600 километров.

Старый "москвич", а в его салоне гроб с телом погибшего военнослужащего Вооружённых сил Украины, которого коллеги вынуждены доставлять на родину из-за того, что армейское руководство не способно обеспечить перевозку покойника за счёт государства.

Очевидцем такой картины стал внештатный советник начальника ГУ Нацполиции Одесской области Владислав Сердюк. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбуке".

— Трасса Одесса — Киев. Догоняю старый советский "москвич". На заднем стекле бумага с надписью: "Груз 200". Поравнялся, посмотрел. То, что увидел внутри машины, цензурно описать невозможно. Посигналил, попросил остановиться. В машине три бойца. Двое слева: один за рулём, другой за ним, вжался в заднюю дверь. Третий справа, в гробу, — гласит повествование очевидца.

Гроб с телом, по словам Сердюка, был пристроен на спинках переднего и заднего сидений, причём одна его сторона упиралась в лобовое стекло, а по другой части стучала крышка багажника.

— То есть практически бьёт покойника по голове. Так и едут с открытыми окнами, уже километров 600, а может, и больше, — возмущённо заметил рассказчик.

Свои наблюдения он запечатлел на видео и ролик также опубликовал в соцсетях.

— А что делать? Командование сказало доставлять своими силами. Взяли свою машину, мужики скинулись на бензин, — рассказали Сердюку седоки несчастного "москвича".