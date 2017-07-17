В Испании двух исполнителей теракта приговорили к 535 годам тюрьмы каждого

Кроме того, преступники должны выплатить пострадавшим примерно полмиллиона евро компенсации за причинённый вред здоровью.

К 535 годам тюрьмы каждого приговорил Национальный суд Испании двух боевиков террористической группировки ETA* за организацию теракта в мае 2005 года. Тогда в результате взрыва грузовика ранения получили 45 человек, в том числе 14 полицейских.

Как сообщает испанское издание El Pais, злоумышленники — мужчина и женщина — угнали фургон, после чего начинили его примерно 20 килограммами взрывчатки и припарковали автомобиль на одной из мадридских улиц. Через некоторое время прогремел взрыв, и лишь благодаря стечению обстоятельство обошлось без погибших.

Суд обязал преступников выплатить пострадавшим компенсацию — в общей сложности около полумиллиона евро

* Баскская леворадикальная группировка Euskadi Ta Askatasuna ("Страна басков и свобода"), выступающая за независимость Страны басков.