Мария Шарапова вошла в десятку самых стильных спортсменов мира

По мнению дизайнеров, россиянка черпает вдохновение для своего стиля из городов, в которых бывает.

Модные эксперты, в число которых вошли влиятельные лица фешен-индустрии, журналисты ведущих журналов о моде, дизайнеры и модели, составили топ-20 самых стильных спортсменов мира. Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на 10-й строчке рейтинга, обогнав футболиста Криштиану Роналду.

Эксперты подчеркнули, что спортсменка одевается просто, но стильно, выбирая более приглушённые цвета в одежде. Однако на торжественных церемониях Шарапова предпочитает смелые наряды, которые подчёркивают её впечатляющий рост.

— Спортсменка Мария Шарапова всегда выглядит великолепно. В последнее время она отдаёт предпочтение непринуждённому уличному стилю, — прокомментировала исполнительный редактор журнала InStyle Фэй Пенн.