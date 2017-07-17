Мария Шарапова вошла в десятку самых стильных спортсменов мира

Модные эксперты, в число которых вошли влиятельные лица фешен-индустрии, журналисты ведущих журналов о моде, дизайнеры и модели, составили топ-20 самых стильных спортсменов мира. Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на 10-й строчке рейтинга, обогнав футболиста Криштиану Роналду.
Эксперты подчеркнули, что спортсменка одевается просто, но стильно, выбирая более приглушённые цвета в одежде. Однако на торжественных церемониях Шарапова предпочитает смелые наряды, которые подчёркивают её впечатляющий рост.
— Спортсменка Мария Шарапова всегда выглядит великолепно. В последнее время она отдаёт предпочтение непринуждённому уличному стилю, — прокомментировала исполнительный редактор журнала InStyle Фэй Пенн.
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