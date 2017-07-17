Где огонь? Трамп примерил пожарную машину

Читайте также

Где огонь? Трамп примерил пожарную машину

0
Президент США побывал на представлении товаров в рамках кампании "Сделано в Америке".

Президент США Дональд Трамп посидел за рулём пожарного автомобиля — как сообщает C-SPAN, он сделал это в рамках продвижения американских товаров, когда совместно с вице-президентом Майком Пенсом делал осмотр производящихся в стране транспортных средств.

Автомобили были представлены в ряду национальных товаров, привезённых на смотр со всех 50 штатов. За рулём пожарной машины президента США сфотографировал представитель президентской администрации Шон Спайсер.

Сам же Трамп, став на время "пожарным", незамедлительно потребовал "сюда огня". А после, продолжая присутствовать на представлении повседневных товаров, ещё и примерил ковбойскую шляпу.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!