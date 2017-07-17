Полиция США подорвала подозрительный автомобиль у Капитолия

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Полиция США подорвала подозрительный автомобиль у Капитолия

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Полиция осуществила подрыв подозрительного авто у Капитолия. Фото: Twitter.com

Произошедшее полиция называет "однозначно криминальным инцидентом", но заявляет, что связи с терроризмом нет.

Полиция Вашингтона произвела контролируемый подрыв подозрительного автомобиля неподалёку от Капитолийского холма. Незадолго до этого стражи порядка пытались остановить водителя, который вёл машину "беспорядочно и агрессивно".

Как сообщает издание Daily Star, чтобы задержать автолюбителя, правоохранителям пришлось применить оружие. Однако нарушитель остановился лишь после того, как врезался сначала в бетонное ограждение, а затем и полицейскую машину.

Перед тем как специалисты произвели подрыв, всех зевак и случайных прохожих с улицы удалили, а потому никто не пострадал. Произошедшее полиция называет "однозначно криминальным инцидентом", но заявляет, что никакой связи с терроризмом нет.

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