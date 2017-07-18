Власти США предупредили об опасности современных детских игрушек

ФБР призвало родителей внимательно изучать детский товар на наличие устройств, передающих данные в Интернет.

Федеральное бюро расследований США сообщило, что игрушки, связанные с выходом в Интернет, представляют серьёзную угрозу конфиденциальности и безопасности детей. Об этом сообщает издание Financial Times.

В отличие от обычных детских игрушек прошлых лет, новые модели имеют всевозможные датчики, микрофоны, могут хранить данные и даже иметь GPS-навигатор. Игровые девайсы всё чаще внедряют специальные технологии, которые адаптируются под ребёнка через непосредственное взаимодействие с ним.

— Такая информация, как имя ребёнка, школа, его вкусы, данные о его действиях, может быть раскрыта во время игры. Сбор личной информации ребёнка в сочетании со способностью игрушки подключаться к Интернету вызывает опасения по поводу конфиденциальности и детской безопасности, — сообщили в ФБР.

Сотрудники ведомства призвали родителей внимательно изучать информацию о раскрытии персональных данных, пользовательских соглашениях, правилах конфиденциальности у компаний, производящих детские товары. Также следует знать, куда отправляются и где хранятся собранные персональные данные.

Ранее власти Германии сообщили, что кукла Cayla содержит несанкционированное беспроводное передающее оборудование. Подобные устройства были также обнаружены в плюшевых медведях.