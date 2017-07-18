43 инженера ливийской армии погибли при разминировании Бенгази

Кроме того, за последние десять дней на разорвавшихся минах погибли и 19 мирных жителей.

43 военных инженера погибли и 27 получили ранения при разминировании ливийского города Бенгази. Об этом, как передаёт агентство "Синьхуа", заявило руководство армии страны.

Зарегистрированы потери и среди мирного населения — только за последние десять дней на минах, оставленных террористами, подорвалось 19 человек. Большинство из погибших были торговцами и владельцами магазинов на улице Дарна.

При этом военные предупреждали местных жителей и просили их не покидать дома до того, как работы по разминированию улиц закончатся.