43 инженера ливийской армии погибли при разминировании Бенгази

43 военных инженера погибли и 27 получили ранения при разминировании ливийского города Бенгази. Об этом, как передаёт агентство "Синьхуа", заявило руководство армии страны.
Зарегистрированы потери и среди мирного населения — только за последние десять дней на минах, оставленных террористами, подорвалось 19 человек. Большинство из погибших были торговцами и владельцами магазинов на улице Дарна.
При этом военные предупреждали местных жителей и просили их не покидать дома до того, как работы по разминированию улиц закончатся.
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