Британцам предлагают купить таблетки экстази в форме головы Трампа

Стоимость одной штуки — восемь фунтов стерлингов, и полиция предостерегает, что от употребления такого "товара" лучше воздержаться.

В Великобритании продаются таблетки экстази в форме головы президента США Дональда Трампа. Как отмечает The Sun, основные продажи проводятся через серых "драгдилеров" в Сети.

Ecstasy pills shaped like Donald Trump’s head being sold on UK streets https://t.co/8PiChcpt79 — The Sun (@TheSun) 17 июля 2017 г.

Стоимость одной таблетки составляет восемь фунтов стерлингов. Один из покупателей описал их изданию как "качественные оранжевые таблетки Дональда Трампа".

Другой приобретший таблетки британец заявил, что "голова Трампа сдует вам голову".

В полиции штата Джерси настоятельно рекомендуют воздержаться от употребления такого "продукта".

— Каждому, кто принимает таблетки и впоследствии испытывает проблемы со здоровьем, рекомендуется обращаться к своему лечащему врачу. А в экстренных случаях — направиться в службы по несчастным случаям и чрезвычайным ситуациям, — заявили в полицейском ведомстве.