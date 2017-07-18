Британцам предлагают купить таблетки экстази в форме головы Трампа

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Британцам предлагают купить таблетки экстази в форме головы Трампа

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Стоимость одной штуки — восемь фунтов стерлингов, и полиция предостерегает, что от употребления такого "товара" лучше воздержаться.

В Великобритании продаются таблетки экстази в форме головы президента США Дональда Трампа. Как отмечает The Sun, основные продажи проводятся через серых "драгдилеров" в Сети.

Стоимость одной таблетки составляет восемь фунтов стерлингов. Один из покупателей описал их изданию как "качественные оранжевые таблетки Дональда Трампа".

Другой приобретший таблетки британец заявил, что "голова Трампа сдует вам голову".

В полиции штата Джерси настоятельно рекомендуют воздержаться от употребления такого "продукта".

— Каждому, кто принимает таблетки и впоследствии испытывает проблемы со здоровьем, рекомендуется обращаться к своему лечащему врачу. А в экстренных случаях — направиться в службы по несчастным случаям и чрезвычайным ситуациям, — заявили в полицейском ведомстве.

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