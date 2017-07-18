Около 200 украинских туристов застряли на безлюдном острове в Чёрном море

Отдыхающие не могут покинуть остров из-за возникших проблем со спасательным оборудованием.

На острове Джарылгач возле Скадовска Херсонской области без возможности покинуть территорию находятся почти 200 отдыхающих. По словам одной из туристок, людей эвакуировали с теплоходов на сушу из-за севшего на мель судна во время шторма.

Отдыхающие более 10 часов находятся без воды и еды. По сообщениям очевидцев, спасатели прибыли лишь один раз и смогли забрать матерей с младенцами — около десяти человек.

Заложников стихии пытаются перевезти пограничная охрана и патрульно-спасательная служба. Один теплоход сняли с мели, но он не сможет заняться перевозкой людей, второе судно сломано, сообщает одесская газета "Думская".