Самый большой в мире алмаз распилят для продажи

По словам владельцев драгоценного камня, слишком большой размер и вес мешают найти покупателя.

Не все крупные камни одинаково хороши для выгодных сделок. К такому выводу пришла Канадская компания Lucara Diamond, которая собирается распилить самый большой в мире алмаз. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам представителей компании, драгоценный камень весом в 1016 карат и размером с теннисный мяч распилят на несколько частей, чтобы как можно скорее найти для него покупателя.

Руководство приняло решение после не совсем удачного для компании аукциона Sotheby's в июне прошлого года. Тогда за необработанный алмаз покупатели предложили только $61 млн вместо ожидаемых главой компании Уильямом Лэмбом $70 млн.

Алмаз Lesedi la Rona обнаружили в ноябре 2015 года. Название камня переводится с языка тсвана как "Наш свет". Самый большой алмаз в мире уступает в весе только добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan. Драгоценный камень весил свыше 3106 карат и также был раздроблен на несколько частей.