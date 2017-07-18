Премьера нового сезона "Игры престолов" побила рекорд по количеству просмотров

Фантастический сериал по романам Джорджа Мартина триумфально вернулся в телеэфир.

Первую серию седьмого сезона "Игры престолов" Dragonstone посмотрели 10,1 млн зрителей, сообщает Deadline. Сериал побил собственный рекорд, установленный во время трансляции финальной серии предыдущего сезона. Тогда эпичный финал шестой части собрал у экранов 8,8 млн зрителей.

Если же сравнивать просмотры именно первых серий сезона, то, по словам аналитиков, за год аудитория выросла на 27%.

Ажиотаж вокруг нового сезона отразился и на работе онлайн-сервиса телеканала HBO: во время трансляции сайт упал. Вторая серия седьмого сезона выйдет 23 июля.