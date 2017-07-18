Пушков назвал американцев "жертвами оруэлловского мира"

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Пушков назвал американцев "жертвами оруэлловского мира"

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Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Причиной низкого рейтинга президента США, по мнению сенатора, стала вера нации "фейковым новостям".

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал объяснение низкому рейтингу президента США Дональда Трампа.

По его мнению, причиной этого стала вера граждан Соединённых Штатов "фейковым новостям", в связи с чем они, по мнению сенатора, являются "жертвами оруэлловского мира".

— Рейтинг Трампа бьёт антирекорды не потому, что он сильно плох, а потому, что американцы слишком верят своим fake news. Жертвы оруэлловского мира, — написал Пушков в своём "Твиттере".

Ранее Лайф рассказывал об опросе, проведённом телеканалом ABC и газетой The Washington Post 10–13 июля. В нём приняли участие свыше тысячи человек, и работой президента США остались довольны лишь 36% респондентов. Таким образом, рейтинг Трампа установил антирекорд за полгода президентства.

Сам хозяин Белого дома в ответ на это заявил, что сомневается в достоверности опроса. При этом Трамп заметил, что доля довольных им американцев его устраивает.

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