Жители северной части США смогли увидеть полярное сияние

По словам учёных, не свойственное для этих широт природное явление стало возможным благодаря сильной магнитной буре.

Жители северной части Соединённых Штатов Америки стали свидетелями редкого по красоте природного явления — полярного сияния. Кадры с небесными всполохами над мостом Макинак опубликовал на своей странице в "Твиттере" телеканал ABC.

Incredible video shows northern lights shining above Michigan’s Mackinac Bridge during the early morning hours. https://t.co/sroBjEiNo2 pic.twitter.com/jn4OeiKiPE — ABC News (@ABC) 17 июля 2017 г.

Обычно увидеть полярное сияние можно в значительно более северных широтах, однако мощная магнитная буря на Солнце позволила насладиться зрелищем жителям не только Мичигана, но и Вашингтона, Висконсина, а также Нью-Йорка.

Небесное шоу продолжалось примерно с 11 часов вечера воскресенья до пяти часов утра понедельника.

Полярное, или, как его ещё называют, северное сияние — это свечение, которое возникает при взаимодействии верхних слоёв атмосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.