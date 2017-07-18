Жители северной части США смогли увидеть полярное сияние

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Жители северной части США смогли увидеть полярное сияние

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Полярное сияние над мостом Макинак в Мичигане. Фото: © Storyful

По словам учёных, не свойственное для этих широт природное явление стало возможным благодаря сильной магнитной буре.

Жители северной части Соединённых Штатов Америки стали свидетелями редкого по красоте природного явления — полярного сияния. Кадры с небесными всполохами над мостом Макинак опубликовал на своей странице в "Твиттере" телеканал ABC.

Обычно увидеть полярное сияние можно в значительно более северных широтах, однако мощная магнитная буря на Солнце позволила насладиться зрелищем жителям не только Мичигана, но и Вашингтона, Висконсина, а также Нью-Йорка.

Небесное шоу продолжалось примерно с 11 часов вечера воскресенья до пяти часов утра понедельника.

Полярное, или, как его ещё называют, северное сияние — это свечение, которое возникает при взаимодействии верхних слоёв атмосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.

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