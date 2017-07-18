"Нужен голос сенатора". Трамп ждёт выздоровления Маккейна

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"Нужен голос сенатора". Трамп ждёт выздоровления Маккейна

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Дональд Трамп выразил надежду на скорое выздоровление сенатора Джона Маккейна, который восстанавливается после недавней операции. Своё пожелание политику президент США озвучил в Белом доме во время шоу "Сделано в Америке", сообщает C-SPAN.

— Все мы надеемся, что Джону Маккейну вскоре станет лучше, потому что мы скучаем по нему, — сказал Трамп.

Также, говоря о голосовании по программе здравоохранения, призванной заменить Obamacare, он дал понять, что "нуждается в голосе сенатора".

Как ранее сообщал Лайф, над левым глазом Маккейна хирурги удалили сгусток крови. Операция прошла 14 июля в Финиксе, штат Аризона.

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