"Нужен голос сенатора". Трамп ждёт выздоровления Маккейна

Дональд Трамп выразил надежду на скорое выздоровление сенатора Джона Маккейна, который восстанавливается после недавней операции. Своё пожелание политику президент США озвучил в Белом доме во время шоу "Сделано в Америке", сообщает C-SPAN.

President Trump on @SenJohnMcCain: "He's a crusty voice in Washington, plus we need his vote." pic.twitter.com/kw6UIJXUgX — CSPAN (@cspan) 17 июля 2017 г.

— Все мы надеемся, что Джону Маккейну вскоре станет лучше, потому что мы скучаем по нему, — сказал Трамп.

Также, говоря о голосовании по программе здравоохранения, призванной заменить Obamacare, он дал понять, что "нуждается в голосе сенатора".

Как ранее сообщал Лайф, над левым глазом Маккейна хирурги удалили сгусток крови. Операция прошла 14 июля в Финиксе, штат Аризона.