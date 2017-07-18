Итальянский футболист разместил в соцсетях резюме в надежде найти новый клуб

Чтобы убедить потенциального работодателя в своём профессионализме, он перечислил в документе все свои достижения за карьеру.

Итальянский футболист, чемпион мира 2006 года Кристиан Дзаккардо, который летом этого года остался без клуба, разместил в социальной сети LinkedIn собственное резюме. Этот шаг, как надеется спортсмен, поможет найти ему новую команду.

В документе Дзаккардо отмечает, что находится в хорошей физической форме и сможет выступать на высоком уровне ещё более двух сезонов. Чтобы доказать потенциальному работодателю, что тот примет на работу настоящего профессионала, Кристиан перечислил и карьерные достижения — количество сыгранных матчей, забитых голов и завоёванные кубки.

Дзаккарди выступает на позиции правого защитника и в разные годы поиграл не только в Италии ("Милан", "Парма", "Болонья" и другие клубы), но в течение года защищал цвета немецкого "Вольфсбурга". Последним местом работы футболиста была "Виченца", с которой Кристиан разорвал контракт.