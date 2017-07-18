Дэниэл Рэдклифф помог лондонскому туристу отбиться от грабителей

Британский актёр оказал первую помощь мужчине, которому нанесли удар ножом в лицо.

Актёр Дэниел Рэдклифф, известность которому принесла роль Гарри Поттера, не смог остаться в стороне, став свидетелем нападения злоумышленников на туриста. Об этом сообщило издание Evening Standard.

На западе Лондона два грабителя на мопеде полоснули ножом по лицу мужчину и схватили его сумку. В догонку за преступниками бросился бывший полицейский Давид Видесетте, однако попытка догнать их оказалась безуспешной. Когда экс-офицер вернулся к пострадавшему, то увидел Рэдклиффа, оказывающего первую помощь мужчине.

— Когда я спросил "Вы Дэниэл Рэдклифф?", актёр подтвердил, что это в самом деле он. Он на самом деле очень хороший парень, многие знаменитости даже так бы не сделали. Потерпевший был сильно потрясён, — сообщил Видесетте.

В пресс-службе британского актёра также подтвердили, что сам Рэдклифф присутствовал на месте происшествия.