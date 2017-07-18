Журналисты прочат Сергею Кисляку карьеру сенатора

После своего возвращения в Москву посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк станет сенатором — дипломат в Совете Федерации станет представителем интересов одного из губернаторов. Об этом пишут "Ведомости".
Издание со ссылкой на источники в администрации президента утверждает, что назначение состоится после сентябрьских региональных выборов.
— Но до того один из врио губернатора должен назвать его в числе трёх своих кандидатов в сенаторы, — цитирует газета одного из своих собеседников.
Напомним, ранее Лайф писал, что возвращение Кисляка из США запланировано на 22 июля, на эту дату у дипломата уже есть билет. Временно исполняющим обязанности главы российского дипведомства будет один из находящихся в США советников-посланников.
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