Журналисты прочат Сергею Кисляку карьеру сенатора

По информации СМИ, после нового назначения дипломат будет представлять в Совете Федерации интересы одного из губернаторов.

После своего возвращения в Москву посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк станет сенатором — дипломат в Совете Федерации станет представителем интересов одного из губернаторов. Об этом пишут "Ведомости".

Издание со ссылкой на источники в администрации президента утверждает, что назначение состоится после сентябрьских региональных выборов.

— Но до того один из врио губернатора должен назвать его в числе трёх своих кандидатов в сенаторы, — цитирует газета одного из своих собеседников.

Напомним, ранее Лайф писал, что возвращение Кисляка из США запланировано на 22 июля, на эту дату у дипломата уже есть билет. Временно исполняющим обязанности главы российского дипведомства будет один из находящихся в США советников-посланников.