Директор общежития научил собаку лаять шёпотом, чтобы не мешать чужому сну

Директор общежития, принадлежащего одному из колледжей в южном штате Иллинойс, научил свою собаку лаять шёпотом. Таким образом он решил обезопасить сон студентов, сообщает AP.

Решение приучить собаку Дадли к тихому "гав" пришло к Брайану Гертлеру после того, как он обнаружил, что в тот момент, когда он играет с животным, студенты колледжа жалуются на сильный шум в общежитии. Директор понял, что это связано с тем, что его квартира расположена в близости от места проживания студентов — собака своим лаем мешает им спать.

В результате Гертлер пришёл к решению приучить Дадли к тихому лаю. Дрессировки не прошли бесследно — пёс обрёл привычку "шептать", и пара может играть гораздо тише.