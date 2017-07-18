Госдеп США одобрил новые санкции ЕС в отношении сирийских учёных

В США "аплодируют" новым мерам Европейского союза в отношении офицеров сирийского режима и учёных, обвиняемых в разработке химического оружия в Сирии.

— Мы приветствуем сегодняшнее решение Европейского совета о новых санкциях в отношении 16 старших военных чиновников и учёных Сирийских научно-исследовательских центров за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения, — заявили в пресс-службе Государственного департамента США.

The US applauds new EU sanctions on Syrian officers & scientists involved in the use of chemical weapons in #Syria. https://t.co/IFpWQKtvrd — Department of State (@StateDept) 17 июля 2017 г.

Соединённые Штаты и Европейский Союз давят на президента Сирии Башара Асада, чтобы он признал, что нарушил международные нормы по использованию химического оружия, и взял на себя ответственность.