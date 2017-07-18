ABC: США и Россия практически договорились о возврате посольских дач Москве

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ABC: США и Россия практически договорились о возврате посольских дач Москве

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Посольская дача в Мэриленде. Фото: Twitter.com/DanRodricks

Россия и США практически договорились о том, что Вашингтон вернёт Москве изъятую администрацией Обамы дипломатическую собственность в Мэриленде и Нью-Йорке. Об этом журналистам сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, побывавший на заседании в госдепартаменте США.

— Почти, почти, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли сторонам договориться о возврате посольских дач.

Как уточнил телеканал ABC News, представители Госдепартамента США отказались от комментариев по итогам встречи с российским дипломатом.

Напомним, в декабре 2016 года администрация Барака Обамы изъяла два посольских особняка и выслала в Москву 35 российских дипломатов, которых обвинила в шпионаже. Эти действия стали ответом на предполагаемое вмешательство Кремля в президентские выборы в США.

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